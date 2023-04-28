Мерія Миколаєва передала вісім автівок для військових підрозділів, що сплачують податки в місті.

Про це під час свого прямого ефіру в соцмережах розповів міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

За словами мера, позашляховики були придбані за спеціальною програмою. Ще три автівки будуть відправлені для військових на Східний напрямок.

— Вчора ми передали 8 автівок для наших Миколаївських військових підрозділів, які сплачують податки в місті. Ми закупили за програмою ці нові позашляховики. Ще три автівки заженемо на Східний напрямок, – сказав Олександр Сєнкевич.