Підрозділи протиповітряної оборони в небі над Україною збили 21 з 23 крилатих ракет і два дрони.

Про це повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

—28 квітня 2023 року близько 4 год ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня, — йдеться у повідомленні.

Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні у п’ятницю, 28 квітня над Миколаївською областю збили дві ракети.

Раніше повідомлялося, що Росія оголосила в розшук командувача ВМС України віцеадмірала Олексія Неїжпапу в справі про нібито «замах на життя співробітника правоохоронного органу РФ».