В Миколаєві провели реконструкцію зливового колектора на Центральному проспекті в районі зупинки «Дормашина» — її більше не буду затоплювати.

Про це під час свого прямого ефіру розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Днями у своєму телеграм-каналі мер опублікував пост з питанням «Шо там по Дормашині?», натякнувши на те, що проблема затоплення даної частини міста вирішено.

За його словами, спеціалісти вирізали ці каналізаційні колектори та обвели їх навколо дощового колектору, збільшивши їх у два рази.

— Вже 60 років в місті кожного разу, коли починається велика злива у нас з'являється маленька Венеція в самому центрі Миколаєва, тобто затоплює колектор на перетині Мало Морській та проспекту Центрального. Нещодавно ми проходили рейдом з приводу того, що каналізаційні врізки, які зробили нерадиві миколаївці – повирізали їх. Ми виправили те, що натворили 60 років тому – провели три великі труби через дощовий колектор. Ми вирізали ці каналізаційні колектори і обвели їх навколо цього дощового колектору, тобто їх об'єм збільшився у два рази. Тож спостерігаємо, чекаємо наступної зливи, будемо дивитися, як відходить вода. Мене запевнили, що більше не повинно бути серйозних підтоплень, бо тепер ця зливна каналізація буде працювати краще. Нагадаю, 60 років її підтоплювало, - сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що проблема затоплення проспекту Центрального в районі Дормашини та Садової, а також паралельних йому вулиць виникає у Миколаєві щоразу після рясних дощів. Останній такий випадок стався 14 червня 2021 року, коли через зливу підтопленими виявилися кілька вулиць у центрі Миколаєва.

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза заявляв, що район Дормашини постійно затоплює під час дощів через те, що раніше в цьому місці проходило русло стародавньої річки.

Окрім цього, влітку 2021 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради замовив проект будівництва зливових колекторів на Центральному проспекті.

Пізніше мер Олександр Сенкевич запропонував депутату міськради Владиславу Чайці взяти відповідальність та супроводити від початку та до кінця проект з ремонту зливового колектора в районі Дормашини.