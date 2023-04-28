Американські танки Abrams не візьмуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ. Українські екіпажі вже поїхали на навчання.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час прес-конференції, передає «РБК-Україна».

Він наголосив, що Україна отримала сучасні системи озброєння, особливо в частині "броньованого кулака". Мова йде про броньовані машини та танки, зокрема Leopard 2 та Challenger 2. За словами Резнікова, обіцяні танки Leopard 1 та американські Abrams будуть надані пізніше.

— Танки Abrams у цьому контрнаступі взяти участь не встигнуть, але наші екіпажі вже поїхали на навчання. Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу - БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі, — заявив міністр.

Резніков наголосив, що сама техніка підготовлена та частково доставлена, але є українські військові завершують проходження навчань на деяких типах озброєння.

Раніше повідомлялося, що навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями. Таке рішення було ухвалено на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».