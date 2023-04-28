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На платформі YouTube Music зʼявляються подкасти. Поки що вони доступні лише у США, але згодом це оновлення поширять і на інші країни.
Про це повідомляється у блозі платформи, пише «Бабель».
Подкасти можна слухати офлайн, у фоновому режимі та онлайн, також користувачі матимуть змогу перемикатися між аудіо- та відеоверсіями на YouTube Music. Ці функції доступні навіть без передплати Premium або Music Premium.
Щоб знайти вкладку «Подкасти», достатньо зайти на головну сторінку YouTube Music. У новій вкладці відображатимуться рекомендовані епізоди та подкасти.
Нагадаємо, YouTube запустив нову функцію у своєму додатку, яка дозволить користувачам на iOS та Android проводити спільні трансляції.
На платформі YouTube Music зʼявляються подкасти. Поки що вони доступні лише у США, але згодом це оновлення поширять і на інші країни.
Про це повідомляється у блозі платформи, пише «Бабель».
Подкасти можна слухати офлайн, у фоновому режимі та онлайн, також користувачі матимуть змогу перемикатися між аудіо- та відеоверсіями на YouTube Music. Ці функції доступні навіть без передплати Premium або Music Premium.
Щоб знайти вкладку «Подкасти», достатньо зайти на головну сторінку YouTube Music. У новій вкладці відображатимуться рекомендовані епізоди та подкасти.
Нагадаємо, YouTube запустив нову функцію у своєму додатку, яка дозволить користувачам на iOS та Android проводити спільні трансляції.