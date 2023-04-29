Кабмін відкриє спеціальний рахунок, куди українці та іноземці зможуть надсилати донати на розмінування територій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

На засідання уряду він зазначив, що розмінування залишається один з пріоритетів. Наразі до 30% площі України заміновано російськими окупантами.

Денис Шмигаль наголосив, що потрібно прискорити розмінування, особливо сільськогосподарських земель.

«План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки. Усі охочі зможуть перерахувати туди кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування», — заявив прем’єр.

Нагадаємо, миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.