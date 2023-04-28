Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради оголосила тендер на послуги з ліквідації несанкціонованих звалищ та вивозу сміття від розбирань будівель, зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій.

Як пишуть «НикВести», на це збираються витратити 1,6 мільйона гривень, свідчать дані системи ProZorro.

Початок аукціону запланований на 8 травня. Переможець повинен буде виконати роботи до кінця поточного року.

У техзавданні мова йде про 3495 квадратних метрів побутового сміття та 1520 квадратів будівельного.

Нагадаємо, у Миколаєві будівельне сміття, що утворилося внаслідок руйнувань від вибухів та обстрілів, ще не почали переробляти. Департамент ЖКГ планує провести відповідний тендер.

Компанія Neo-Eco Ukraine розпочала в Миколаївській області аналіз руйнувань житлової забудови внаслідок агресії Росії, з можливою подальшою переробкою відходів та виробництвом будівельних матеріалів.