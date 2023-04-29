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ЗСУ за минулу добу, 28 квітня, ліквідували ще 580 окупантів. Загалом втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 190 тисяч.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі. Окупаційна «влада» регіону заявляє про влучання безпілотника.
ЗСУ за минулу добу, 28 квітня, ліквідували ще 580 окупантів. Загалом втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 190 тисяч.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі. Окупаційна «влада» регіону заявляє про влучання безпілотника.