ЗСУ за минулу добу, 28 квітня, ліквідували ще 580 окупантів. Загалом втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 190 тисяч.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,

артилерійських систем — 2908 (+3) од,

РСЗВ — 543 (+0) од,

засоби ППО — 294 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2471 (+4),

крилаті ракети — 932 (+21),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5836 (+17) од,

спеціальна техніка — 355 (+2).

Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі. Окупаційна «влада» регіону заявляє про влучання безпілотника.