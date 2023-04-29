Вже другий рік поспіль, з початку повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, ТОВ «СП «ПАЕК» надає благодійну допомогу різним верствам населення на території Миколаєва та Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Власними силами та спільно з рядом громадських організацій жителям було доставлено продукти харчування, гігієнічні набори, питну воду, дитяче харчування та засоби особистої гігієни.

Днями було направлено чергову партію 130 наборів дитячого харчування та засобів особистої гігієни сім’ям з дітьми віком до 3-х років.

«Особливий пріоритет для нас — сім’ї, у яких виховуються маленькі діти. Минулого року ми змогли організувати видачу понад 400 таких наборів. У набір ми зазвичай кладемо 4-5 великих банок дитячої суміші провідного виробника. Декілька упаковок підгузок, дитячі пюре, каші, молоко, чаї, печиво, снеки, органічні льодяники, вологі серветки, мило, шампунь та ряд засобів особистої гігієни. Особливий наголос ми зробили на забезпеченні спеціальним дитячим харчуванням, яке певний час було дефіцитним, а саме ентеральним, гіпоалергенним, безмолочним, безлактозним сумішам. Був період, коли навіть на полицях аптек їх неможливо було знайти, тому запит на них був найактуальніший», — відзначають в компанії.

Один виданий набір забезпечує потреби дитини у середньому на 1-2 місяці.

«Ми розуміємо, як нелегко зараз забезпечити всім необхідним діток, тому на постійній основі ініціюємо на дання допомоги. Ми не можемо прогнозувати, наскільки нам вдасться ще надавати підтримку, але поки є така можливість — ми це будемо робити, як і всі соціально відповідальні громадяни та компанії. Зараз тяжкий час і ми повинні триматись разом», — говорять у «ПАЕК».

Нагадаємо, депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін показав процес посіву соняшника у полі в області.