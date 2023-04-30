|Скорость ветра:
|4.2 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|19:59
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|05:35
|Заход солнца
|20:14
|Температура завтра:
|C°
Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, оголосило тендер на поточний ремонт своєї будівлі в Одесі.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На ремонт будівлі по вулиці Великій Арнаутській в Одесі миколаївське ДБР готове витратити 2 мільйона 999 тисяч 980 гривень.
Аукціон запланований на 8 травня. Виконати роботи переможець повинен буде до 31 серпня 2023 року.
У техзавданні йде мова про ремонт стін, влаштування підвісних стель, прокладання водопроводу та облаштування вбиралень, заміну дверних блоків.
Нагадаємо, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі.
Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, оголосило тендер на поточний ремонт своєї будівлі в Одесі.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На ремонт будівлі по вулиці Великій Арнаутській в Одесі миколаївське ДБР готове витратити 2 мільйона 999 тисяч 980 гривень.
Аукціон запланований на 8 травня. Виконати роботи переможець повинен буде до 31 серпня 2023 року.
У техзавданні йде мова про ремонт стін, влаштування підвісних стель, прокладання водопроводу та облаштування вбиралень, заміну дверних блоків.
Нагадаємо, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі.