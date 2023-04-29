|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|05:39
|Захід сонця:
|19:59
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|0 м/с
|Схід сонця:
|05:35
|Захід сонця
|20:14
|Температура завтра:
|C°
В суботу, 29 квітня, Папа Франциск зустрівся з українськими біженцями та заявив, що можливе краще майбутнє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
«Навіть серед болю та страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо сміливість, необхідну для того, щоб продовжувати рухатися вперед: ми знаходимо силу вірити, що ще не все втрачено, і що можливе краще майбутнє», — сказав Папа Римський.
Франциск зустрівся з приблизно 600 біженцями, бідними та бездомними під час візиту до церкви Святої Єлизавети в Будапешті.
Папа Римський сказав, що співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедії, є невід’ємною частиною християнства, навіть якщо ті, хто потребує, є невіруючими.
Нагадаємо, у 2022 році Папа Римський зустрівся з дружинами українських військових, які знаходилися на «Азовсталі».
В суботу, 29 квітня, Папа Франциск зустрівся з українськими біженцями та заявив, що можливе краще майбутнє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
«Навіть серед болю та страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо сміливість, необхідну для того, щоб продовжувати рухатися вперед: ми знаходимо силу вірити, що ще не все втрачено, і що можливе краще майбутнє», — сказав Папа Римський.
Франциск зустрівся з приблизно 600 біженцями, бідними та бездомними під час візиту до церкви Святої Єлизавети в Будапешті.
Папа Римський сказав, що співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедії, є невід’ємною частиною християнства, навіть якщо ті, хто потребує, є невіруючими.
Нагадаємо, у 2022 році Папа Римський зустрівся з дружинами українських військових, які знаходилися на «Азовсталі».