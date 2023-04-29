В суботу, 29 квітня, Папа Франциск зустрівся з українськими біженцями та заявив, що можливе краще майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

«Навіть серед болю та страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо сміливість, необхідну для того, щоб продовжувати рухатися вперед: ми знаходимо силу вірити, що ще не все втрачено, і що можливе краще майбутнє», — сказав Папа Римський.

Франциск зустрівся з приблизно 600 біженцями, бідними та бездомними під час візиту до церкви Святої Єлизавети в Будапешті.

Папа Римський сказав, що співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедії, є невід’ємною частиною християнства, навіть якщо ті, хто потребує, є невіруючими.