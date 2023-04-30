Компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту два супутники зв’язку O3b mPOWER люксембурзької корпорації SES S. A.

Про це повідомили у твітер-акаунті SpaceX.

Зазначається, що запуск ракети Falcon 9 відбувся зі 40-го стартового комплексу бази космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Пізніше компанія відзначила, що супутники успішно вийшли на орбіту.

O3b mPOWER допоможуть забезпечити високошвидкісний доступ до інтернету й надання послуг мобільного зв’язку у глобальному масштабі. Загалом планується вивести на орбіту 11 апараті. Попередні два були запущені на Falcon 9 торік у грудні.

Нагадаємо, SpaceX отримала дозвіл Космічних сил США на оренду другого пускового комплексу на військовій базі в Каліфорнії, що відкриває для космічної компанії п’ятий пусковий майданчик в США.