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В понеділок, 1 травня, Миколаївська станція переливання крові чекає громадян з групами I(+), IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-).
Відповідну інформацію опублікували у Telegram-каналі станції.
Там також наголосили, що наразі вкрай необхідні донори з групами IV(+), III(-).
— У війни немає свята. Твоя кров буде воювати, – йдеться у повідомленні.
Здати кров можна з 08:00 до 13:00 за адресою: провулок Радіо, 2. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
В понеділок, 1 травня, Миколаївська станція переливання крові чекає громадян з групами I(+), IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-).
Відповідну інформацію опублікували у Telegram-каналі станції.
Там також наголосили, що наразі вкрай необхідні донори з групами IV(+), III(-).
— У війни немає свята. Твоя кров буде воювати, – йдеться у повідомленні.
Здати кров можна з 08:00 до 13:00 за адресою: провулок Радіо, 2. Телефон реєстратури: 0512-709-452.