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В Україні станом на 30 квітня 477 дітей загинули і щонайменше 955 – зазнали поранення через повномасштабну агресію Росії.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
— Протягом вчорашнього дня стало відомо ще про двох загиблих дітей у місті Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня. Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинули 23 людини. Серед загиблих – шестеро дітей. 28 квітня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва було поранено 11-річного хлопчика. 29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області зазнала поранення 16-річна дівчина, – уточнили у прокуратурі.
В ОГП наголосили, що наведені дані – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.
Нагадаємо, пошуково-рятувальну операцію на місці удару РФ по багатоповерхівці в Умані завершено, внаслідок атаки загинули 23 особи, з яких 6 дітей, поранено 9 осіб.
В Україні станом на 30 квітня 477 дітей загинули і щонайменше 955 – зазнали поранення через повномасштабну агресію Росії.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
— Протягом вчорашнього дня стало відомо ще про двох загиблих дітей у місті Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня. Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинули 23 людини. Серед загиблих – шестеро дітей. 28 квітня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва було поранено 11-річного хлопчика. 29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області зазнала поранення 16-річна дівчина, – уточнили у прокуратурі.
В ОГП наголосили, що наведені дані – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.
Нагадаємо, пошуково-рятувальну операцію на місці удару РФ по багатоповерхівці в Умані завершено, внаслідок атаки загинули 23 особи, з яких 6 дітей, поранено 9 осіб.