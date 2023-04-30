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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо ще шістьох окупантів, які мародерили в будинках цивільних під час тимчасової окупації села Богданівка в Київській області.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
За даними слідства, військові Росії вдиралися до помешкань людей і під погрозою зброї забирали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, одяг та навіть предмети гігієни, зокрема й електричні зубні щітки господарів, які вже використовувалися.
Із гаражів росіяни крали малогабаритну техніку: велосипеди та мопеди. Встановлено, що окупанти обібрали 18 осель місцевих мешканців. Наприкінці березня 2022 року, відступаючи, вони вивезли награбоване на територію Росії.
Фігурантам повідомили про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Наразі обвинувальний акт щодо шістьох окупантів скеровано до Броварського районного суду.
Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора має судові вироки щодо дев’яти російських військових, які вчиняли злочини на території України.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо ще шістьох окупантів, які мародерили в будинках цивільних під час тимчасової окупації села Богданівка в Київській області.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
За даними слідства, військові Росії вдиралися до помешкань людей і під погрозою зброї забирали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, одяг та навіть предмети гігієни, зокрема й електричні зубні щітки господарів, які вже використовувалися.
Із гаражів росіяни крали малогабаритну техніку: велосипеди та мопеди. Встановлено, що окупанти обібрали 18 осель місцевих мешканців. Наприкінці березня 2022 року, відступаючи, вони вивезли награбоване на територію Росії.
Фігурантам повідомили про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Наразі обвинувальний акт щодо шістьох окупантів скеровано до Броварського районного суду.
Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора має судові вироки щодо дев’яти російських військових, які вчиняли злочини на території України.