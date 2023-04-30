Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо ще шістьох окупантів, які мародерили в будинках цивільних під час тимчасової окупації села Богданівка в Київській області.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За даними слідства, військові Росії вдиралися до помешкань людей і під погрозою зброї забирали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, одяг та навіть предмети гігієни, зокрема й електричні зубні щітки господарів, які вже використовувалися.

Із гаражів росіяни крали малогабаритну техніку: велосипеди та мопеди. Встановлено, що окупанти обібрали 18 осель місцевих мешканців. Наприкінці березня 2022 року, відступаючи, вони вивезли награбоване на територію Росії.

Фігурантам повідомили про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Наразі обвинувальний акт щодо шістьох окупантів скеровано до Броварського районного суду.

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора має судові вироки щодо дев’яти російських військових, які вчиняли злочини на території України.