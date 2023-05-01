Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований», що складатиме 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ) ще на рік – до 1 травня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

— Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні, – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

У компанії зазначили, що безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 мільйона українських домогосподарств.

Додається, що 26 квітня 2023 року НАК «Нафтогаз України» вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) та закупила 1,6 мільйона кубометрів природного газу в приватних українських видобувників.

Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 тисяч 972 гривні за тисячу кубометрів без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 тисяч 767 гривні за тисячу кубометрів без ПДВ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів надав згоду на отримання НАК «Нафтогаз України» від Європейського банку реконструкції та розвитку коштів на екстрені закупівлі газу.