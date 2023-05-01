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Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск анонсував оновлення на платформі — можливість для медіавидавців стягувати плату з користувачів за окрему прочитану статтю.
Про це він написав у Twitter.
— З оновленням наступного місяця, ця платформа дозволить медіавидавцям одним кліком стягувати плату з користувачів за статтю. Це дає змогу користувачам, які не оформили місячну підписку, заплатити вищу ціну за [окрему] статтю, якщо вони хочуть прочитати той чи інший матеріал. Має бути безпрограшним варіантом як для медіаорганізацій, так і для громадськості, – написав Ілон Маск.
Нагадаємо, наразі Twitter дозволяє користувачам монетизувати свій контент, за умов проживання в країні, де доступні програми монетизації соцмережі та дотримання інших правил.
Також соцмережа має Twitter Blue — цей сервіс дозволяє користувачам Twitter за щомісячну підписку отримувати розширені можливості в соцмережі. Наприклад, це редагування твітів або синя галочка, яка з’явиться у профілях після перевірки. Ціна Twitter Blue — від 8 доларів на місяць або 84 доларів на рік у доступних країнах.
Нагадаємо, Ілон Маск створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X. AI Corp., яка зареєстрована в штаті Невада.
Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск анонсував оновлення на платформі — можливість для медіавидавців стягувати плату з користувачів за окрему прочитану статтю.
Про це він написав у Twitter.
— З оновленням наступного місяця, ця платформа дозволить медіавидавцям одним кліком стягувати плату з користувачів за статтю. Це дає змогу користувачам, які не оформили місячну підписку, заплатити вищу ціну за [окрему] статтю, якщо вони хочуть прочитати той чи інший матеріал. Має бути безпрограшним варіантом як для медіаорганізацій, так і для громадськості, – написав Ілон Маск.
Нагадаємо, наразі Twitter дозволяє користувачам монетизувати свій контент, за умов проживання в країні, де доступні програми монетизації соцмережі та дотримання інших правил.
Також соцмережа має Twitter Blue — цей сервіс дозволяє користувачам Twitter за щомісячну підписку отримувати розширені можливості в соцмережі. Наприклад, це редагування твітів або синя галочка, яка з’явиться у профілях після перевірки. Ціна Twitter Blue — від 8 доларів на місяць або 84 доларів на рік у доступних країнах.
Нагадаємо, Ілон Маск створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X. AI Corp., яка зареєстрована в штаті Невада.