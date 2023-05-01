Російські війська вночі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

— Миколаївський район. Сьогодні вночі, 1 травня, з 02:09 по 02:20 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, — написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також зазначається, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Також повідомлялося, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що всіх російських військових, які вчиняли воєнні злочини на території України, знайдуть та знищать в будь-якій частині світу.