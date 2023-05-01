У понеділок, 1 травня, до будинків, розташованих у мікрорайоні Миколаєва Ракетне Урочище, не подаватиметься вода.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Води не буде орієнтовно з 09.00 до 20.00. Причина відключення - аварія на водопровідній мережі.

Нагадаэмо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.