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У понеділок, 1 травня, до будинків, розташованих у мікрорайоні Миколаєва Ракетне Урочище, не подаватиметься вода.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
Води не буде орієнтовно з 09.00 до 20.00. Причина відключення - аварія на водопровідній мережі.
Нагадаэмо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
У понеділок, 1 травня, до будинків, розташованих у мікрорайоні Миколаєва Ракетне Урочище, не подаватиметься вода.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
Води не буде орієнтовно з 09.00 до 20.00. Причина відключення - аварія на водопровідній мережі.
Нагадаэмо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.