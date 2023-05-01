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За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 тисяч 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські війська вночі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.
За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 тисяч 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські війська вночі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.