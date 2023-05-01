За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 тисяч 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 190960 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3700 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7192 (+3) од,

артилерійських систем — 2921 (+7) од,

РСЗВ — 544 (+0) од,

засоби ППО — 295 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2476 (+1),

крилаті ракети — 932 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5845 (+3) од,

спеціальна техніка — 359 (+2)

Нагадаємо, російські війська вночі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.