Ілюстраційне фото

У Миколаєві водії скаржаться на відсутність світлофора на перехресті, де часто трапляються аварійні ситуації та ходять діти.

На Facebook-сторінці «Contact Center при Миколаївській міській раді» Павло Паркер зазначає, що перехрестя вулиць Біла та Генерала Карпенка не обладнане світлофором, через це там часто трапляються аварії. Крім того, поруч розташовані школа та дитячий садок.

— Чи можна на перехресті вулиць Біла та генерала Карпенка встановити світлофор? Таких небезпечних ситуацій, як на відео, дуже багато за день. Аварій також багато. Навіть з досвідченими водіями. Поруч є і школи і дитячий садок садочок, там постійно проїжджають медичні швидкі, — зазначає він.

У коментарях до допису, автора підтримали і інші користувачі соцмережі. Водії зазначають, що це дійсно небезпечна ділянка дороги.

Нагадаємо, що впродовж 2022 року в Миколаєві відновили 112 світлофорів.