У Миколаївській області затверджено План заходів на два роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зазначається, що події останнього року, зокрема, повномасштабна збройна агресія Росії проти, України значно загострила проблеми з якими зіткнулися важливі суспільні групи людей.

— Для того, щоб впоратися з наявними викликами, працювати над відновленням України, її фізичного і загалом суспільного простору з ініціативи першої леді України Олени Зеленської прийнята Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та у квітні цього року затверджено План заходів на 2023-2024 роки з її реалізації, — повідомили в ОВА.

У свою чергу, у Миколаївській області затверджено заходи щодо виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Основні заходи щодо створення безбар’єрного простору в Миколаївській області спрямовані на:

проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення та послуг для осіб з інвалідністю;

проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар'єрності та недискримінації;

здійснення заходів щодо забезпечення доступності медичних послуг для осіб з порушенням слуху;

підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав;

забезпечення доступу осіб з інвалідністю до інтернету;

забезпечення доступності отримання послуг психологічної підтримки ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали від насильства;

забезпечення розвитку соціальної послуги для підтриманого проживання осіб з інвалідністю, осіб похилого віку;

впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя;

забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я;

захист прав жінок і чоловіків, осіб з інвалідністю, які постраждали від насильства в умовах збройного конфлікту;

підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах освіти для осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечення сприяння повній продуктивній зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності тощо.

Також відбулось громадське обговорення проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії створення безбар’єрного простору до 2030 року в Миколаївській області на 2023-2024 роки, де присутні окреслили завдання та заходи проєкту плану, закцентували на проблемних питаннях та запропонували шляхи їх вирішення.

— Реалізація Плану зі створення безбарʼєрного простору, ініційованого Оленою Зеленською, допоможе створити в області рівні та доступні умови для всіх. Комплексний підхід до подолання бар'єрів сприятиме створенню на Миколаївщині середовища, у якому буде комфортно всім, — зазначив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Наразі Уряд своїм розпорядженням від 25.04.2023 № 372-р затвердив План заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. У межах реалізації планується проведення 472 заходів, до яких залучено 20 міністерств. План спрямований на створення безбар'єрного простору в усіх сферах життя людей.

Раніше повідомлялося, що виконавчий комітет Первомайської міськради утворив робочу групу з питань створення безбар’єрного простору в територіальній громаді.