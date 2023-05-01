|Швидкість вітру:
|5 м/с
|Схід сонця:
|05:37
|Захід сонця:
|20:00
|Температура завтра:
|+18 C°
|Швидкість вітру:
|5 м/с
|Схід сонця:
|05:33
|Захід сонця
|20:16
|Температура завтра:
|+19 C°
У Миколаївській області затверджено План заходів на два роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.
Зазначається, що події останнього року, зокрема, повномасштабна збройна агресія Росії проти, України значно загострила проблеми з якими зіткнулися важливі суспільні групи людей.
— Для того, щоб впоратися з наявними викликами, працювати над відновленням України, її фізичного і загалом суспільного простору з ініціативи першої леді України Олени Зеленської прийнята Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та у квітні цього року затверджено План заходів на 2023-2024 роки з її реалізації, — повідомили в ОВА.
У свою чергу, у Миколаївській області затверджено заходи щодо виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.
Основні заходи щодо створення безбар’єрного простору в Миколаївській області спрямовані на:
Також відбулось громадське обговорення проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії створення безбар’єрного простору до 2030 року в Миколаївській області на 2023-2024 роки, де присутні окреслили завдання та заходи проєкту плану, закцентували на проблемних питаннях та запропонували шляхи їх вирішення.
— Реалізація Плану зі створення безбарʼєрного простору, ініційованого Оленою Зеленською, допоможе створити в області рівні та доступні умови для всіх. Комплексний підхід до подолання бар'єрів сприятиме створенню на Миколаївщині середовища, у якому буде комфортно всім, — зазначив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Наразі Уряд своїм розпорядженням від 25.04.2023 № 372-р затвердив План заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. У межах реалізації планується проведення 472 заходів, до яких залучено 20 міністерств. План спрямований на створення безбар'єрного простору в усіх сферах життя людей.
Раніше повідомлялося, що виконавчий комітет Первомайської міськради утворив робочу групу з питань створення безбар’єрного простору в територіальній громаді.
У Миколаївській області затверджено План заходів на два роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.
Зазначається, що події останнього року, зокрема, повномасштабна збройна агресія Росії проти, України значно загострила проблеми з якими зіткнулися важливі суспільні групи людей.
— Для того, щоб впоратися з наявними викликами, працювати над відновленням України, її фізичного і загалом суспільного простору з ініціативи першої леді України Олени Зеленської прийнята Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та у квітні цього року затверджено План заходів на 2023-2024 роки з її реалізації, — повідомили в ОВА.
У свою чергу, у Миколаївській області затверджено заходи щодо виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.
Основні заходи щодо створення безбар’єрного простору в Миколаївській області спрямовані на:
Також відбулось громадське обговорення проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії створення безбар’єрного простору до 2030 року в Миколаївській області на 2023-2024 роки, де присутні окреслили завдання та заходи проєкту плану, закцентували на проблемних питаннях та запропонували шляхи їх вирішення.
— Реалізація Плану зі створення безбарʼєрного простору, ініційованого Оленою Зеленською, допоможе створити в області рівні та доступні умови для всіх. Комплексний підхід до подолання бар'єрів сприятиме створенню на Миколаївщині середовища, у якому буде комфортно всім, — зазначив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Наразі Уряд своїм розпорядженням від 25.04.2023 № 372-р затвердив План заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. У межах реалізації планується проведення 472 заходів, до яких залучено 20 міністерств. План спрямований на створення безбар'єрного простору в усіх сферах життя людей.
Раніше повідомлялося, що виконавчий комітет Первомайської міськради утворив робочу групу з питань створення безбар’єрного простору в територіальній громаді.