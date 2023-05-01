У Миколаївській міськраді пояснили містянам, будинки яких постраждали через обстріли російських терористів, куди треба звертатися.

Для проведення комісійного обстеження звертайтеся до управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради за адресою: Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48/8 або ж на офіційну електронну адресу dabimk@mkrada. gov. ua. Контактний номер телефону: (0512)-53-31-18.

Згідно з рішенням виконкому міської ради від 07.03.2023 управління визначено уповноваженим органом за організацію обстежень об’єктів у місті Миколаєві, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, пов’язаної з військовою агресією російської федерації проти України.

Повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України також повинно бути заповнено на офіційному порталі ДІЯ.

У мерії звертають увагу, що Департамент житлово-комунального господарства міської ради може надати необхідний обсяг матеріалів для того, щоби швидше ліквідувати пошкодження. Для отримання допомоги зверніться до департаменту за адресою: вулиця Адмірала Макарова, 7 або до управляючої компанії, яка обслуговує будинок.

Якщо немає можливості самостійно виконати відновлювальні роботи, комунальники допоможуть.