Ілюстраційне фото

Для Миколаївської міської лікарні №4 придбають багатофункціональний бінокулярний операційний мікроскоп вартістю 7,5 млн грн.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Тендер було оприлюднено 28 квітня, пропозиції від учасників приймаються до 8 травня.

Мікроскоп для операційного блоку повинен мати високу роздільну здатність та можливість застосовуватись у відділеннях нейрохірургії, хірургії головного мозку, ЛОР відділеннях, загальній хірургії. Також серед характеристик апарату вказано, що він повинен мати можливість знаходження операторів один на проти одного під час дослідження, лікаря та асистента.

Раніше повідомлялося, що Протягом 2020-2022 років в лікарнях Миколаєва було скорочено 387,5 ставок медичних працівників. До кінця 2023 року, за планом, у місті мають скоротити ще 395 ставок. Міська лікарня №4 — 9 ставок.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Таокж повідомлялося, що за сприяння компанії PepsiCo в Україні Миколаївський обласний центр онкології отримав сучасну систему очистки води.