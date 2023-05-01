Відбудований після відступу російських окупантів міст відтепер з’єднує територіальні громади Херсонщини.

Про це повідомили у Держспецтрансслужбі.

На відбудову мосту пішло два місяці. Російські війська, що відступали, підірвали споруду, аби завадити переслідуванню з боку українських військ. Міст важливий зокрема для проходу сільськогосподарської техніки та скорочує шлях між громадами на 7 кілометрів.

— Новий красень-міст на Херсонщині, збудований військовослужбовцями мостовідновлювальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту на місці зруйнованого окупантами, відтепер стане не тільки окрасою регіону, а й з’єднає в одне ціле береги, громади, регіони. Новий мостовий об’єкт для місцевих жителів – це рух, це життя, це віра та надія в перемогу і мирний завтрашній день, — зазначили у Державній спеціальній службі транспорту.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.