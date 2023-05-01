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Відбудований після відступу російських окупантів міст відтепер з’єднує територіальні громади Херсонщини.
Про це повідомили у Держспецтрансслужбі.
На відбудову мосту пішло два місяці. Російські війська, що відступали, підірвали споруду, аби завадити переслідуванню з боку українських військ. Міст важливий зокрема для проходу сільськогосподарської техніки та скорочує шлях між громадами на 7 кілометрів.
— Новий красень-міст на Херсонщині, збудований військовослужбовцями мостовідновлювальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту на місці зруйнованого окупантами, відтепер стане не тільки окрасою регіону, а й з’єднає в одне ціле береги, громади, регіони. Новий мостовий об’єкт для місцевих жителів – це рух, це життя, це віра та надія в перемогу і мирний завтрашній день, — зазначили у Державній спеціальній службі транспорту.
Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.
Відбудований після відступу російських окупантів міст відтепер з’єднує територіальні громади Херсонщини.
Про це повідомили у Держспецтрансслужбі.
На відбудову мосту пішло два місяці. Російські війська, що відступали, підірвали споруду, аби завадити переслідуванню з боку українських військ. Міст важливий зокрема для проходу сільськогосподарської техніки та скорочує шлях між громадами на 7 кілометрів.
— Новий красень-міст на Херсонщині, збудований військовослужбовцями мостовідновлювальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту на місці зруйнованого окупантами, відтепер стане не тільки окрасою регіону, а й з’єднає в одне ціле береги, громади, регіони. Новий мостовий об’єкт для місцевих жителів – це рух, це життя, це віра та надія в перемогу і мирний завтрашній день, — зазначили у Державній спеціальній службі транспорту.
Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.