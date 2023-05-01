Генерал-майор Дмитро Марченко опублікував світлину «літального апарату» який запускають росіяни для імітації масованої повітряної атаки.

На своїй сторінці у Facebook він закликав українців не піддаватись паніці, а коли бачать інформацію про небезпеку в небі — довіряти лише офіційним та перевірим джерелам.

— Доброго ранку! Хочу Вам де що пояснити, як грається з нами ворог! Спочатку по каналам та різним паблікам запускається інфа про 84 ракети…100 ракет…. 20 літаків у небі! А потім запускається така фігня для імітації чогось у небі. Тому довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам і не піддавайтесь паніці!!! Вірте в ЗСУ та нашу ППО, хлопці дуже добре роблять свою справу! Слава Україні, — зазначив він.

Раніше Марченко повідомляв, що на даний момент Збройні сили України не можуть піти у повноцінний наступ для звільнення окупованих територій на сході та півдні, адже він буде програшним.