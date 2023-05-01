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Ситуація з проходженням весняного водопілля станом на 1 травня стабілізувалась, але утримується підтоплення заплавних територій, понижених ділянок у деяких областях.
Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Укргідроенрего».
«Станом на 1 травня ситуація з проходженням весняного водопілля стабілізувалась. Друга хвиля паводка у столиці, як і попереджали метеорологи, слабша за першу. На сьогодні рівень води річці Дніпро у Києві біля моста «Метро» становить 9 296 см», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після двох днів незначного підйому, рівень водопілля стабілізувався. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.
Утримується підтоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
«Гідроелектростанції продовжують здійснювати пропуск повені через гідроагрегати і через затвори водозливної греблі та забезпечувати енергетичну систему України необхідними потужностями», — додали в «Укргідроенрего».
Раніше Чернігівська ОВА прогнозувала найбільший з 2013 року паводок та не виключає евакуацію з населених пунктів.
Ситуація з проходженням весняного водопілля станом на 1 травня стабілізувалась, але утримується підтоплення заплавних територій, понижених ділянок у деяких областях.
Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Укргідроенрего».
«Станом на 1 травня ситуація з проходженням весняного водопілля стабілізувалась. Друга хвиля паводка у столиці, як і попереджали метеорологи, слабша за першу. На сьогодні рівень води річці Дніпро у Києві біля моста «Метро» становить 9 296 см», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після двох днів незначного підйому, рівень водопілля стабілізувався. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.
Утримується підтоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
«Гідроелектростанції продовжують здійснювати пропуск повені через гідроагрегати і через затвори водозливної греблі та забезпечувати енергетичну систему України необхідними потужностями», — додали в «Укргідроенрего».
Раніше Чернігівська ОВА прогнозувала найбільший з 2013 року паводок та не виключає евакуацію з населених пунктів.