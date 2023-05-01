У 2022 році рівень бідності в Україні зріс із 5,5% до 24,1%. Через це за межею бідності опинилися ще 7,1 мільйона українців.

Про це йдеться у звіті Світового банку, пише hromadske.

Найбільше погіршення економічного становища відчули мешканці українських сіл. Директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі зазначив, що рівень безробіття в Україні фактично становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року. Посадовець вважає, що рівень бідності може ще більше зрости.

У жовтні 2022 року Аруп Банерджі прогнозував, що до кінця 2023 року рівень бідності в Україні може зрости до 55%. А в лютому він казав, що повномасштабна російська агресія відкинула Україну на 15 років назад у досягненні цілей щодо скорочення рівня бідності.

Світовий банк вважає межею бідності дохід у менш ніж 6,85 долара (252 гривні) на день.