Внаслідок удару РФ по готелю «Миколаїв» 14 липня 2022 року було нанесено шкоду довкіллю на суму 413,7 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Фахівцями встановлено, що внаслідок руйнування будівлі готелю засмічено будівельними відходами (уламками бетонних плит, скла, арматури, ракети) земельну ділянку площею 8500 квадратних метрів.

За результатами розрахунків загальний розмір шкоди становить 413,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, екологи оцінили збитки довкіллю через ракетні обстріли об’єктів підприємства «Агро торгівельна фірма «Агро-Діло», які розташовані у селі Партизанське (Первомайська громада Миколаївського району Миколаївської області) у 2,3 мільйона гривень.