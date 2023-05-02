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У вівторок, 2 травня, до вечора не буде води у мікрорайоні Соляні та ще по ряду адрес.
Про це повідомили у Миколаївводоканалі.
Через ремонт водопровідної мережі води не буде орієнтовно до 20:00 години по таким адресам:
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
У вівторок, 2 травня, до вечора не буде води у мікрорайоні Соляні та ще по ряду адрес.
Про це повідомили у Миколаївводоканалі.
Через ремонт водопровідної мережі води не буде орієнтовно до 20:00 години по таким адресам:
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.