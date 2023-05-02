У вівторок, 2 травня, до вечора не буде води у мікрорайоні Соляні та ще по ряду адрес.

Про це повідомили у Миколаївводоканалі.

Через ремонт водопровідної мережі води не буде орієнтовно до 20:00 години по таким адресам:

мікрорайоні Соляні;

вулиці Архітектора Старова 4-е та 4-ж;

вулиці Погранична від проспекту Богоявленського до вулиці Громадянська;

вулиці Громадянська від вулиці Погранична до вулиці Кузнецька;

вулиці Кузнецька від вулиці Громадянська до проспекту Богоявленський;

проспекту Богоявленський від вулиці Кузнецька до вулиці Погранична.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.