Фото: Facebook Юрія Гранатурова

Миколаївська ОВА наполегливо рекомендує всім органам місцевого самоврядування, які є власниками закладів охорони здоров’я, провести роботу щодо запобігання фактам нецільового використання гуманітарної допомоги, особливо автомобільного транспорту.

Про це йшла мова під час наради у Миколаївській ОВА з керівниками закладів охорони здоров’я області, яка відбулася у понеділок, 1 травні.

На своїй сторінці у Facebook заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров зазначив, що надана гуманітарна допомога є важливою для медичної галузі області, тому використання її не за призначенням є недопустимим.

— Обговорили з лікарями питання використання гуманітарної допомоги, наданої нашими міжнародними партнерами, донорами та волонтерами. Особливу увагу загострили на тому, що вся надана гуманітарна допомога є важливою складовою, що допомагає якісно функціонувати нашій медичній галузі та наближає нас до перемоги. Тому використання її не за призначенням є недопустимим, — написав він.

Юрій Гранатуров підкреслив, що превентивна робота проводиться для того, щоб люди не втратили «довіру до лікарів».

— Дії медичних працівників – це «обличчя» медицини та країни загалом. І важливо, щоб люди довіряли лікарям. А будь-які негативні ситуації, коли допускається нецільове використання гуманітарної допомоги, руйнують цю довіру, — зазначив заступник голови Миколаївської ОВА.

Також він наголосив на необхідності не допускати прикрих випадків з нецільовим використанням спеціалізованого медичного автотранспорту.

—У зв’язку з цим обласна військова адміністрація наполегливо рекомендує всім органам місцевого самоврядування, які є власниками закладів охорони здоров’я, провести роботу щодо запобігання фактам нецільового використання гуманітарної допомоги, особливо автомобільного транспорту. Ми дуже цінуємо всю ту допомогу, яка надходить на підтримку медичної галузі області, — додав він.

Нагадаємо, що директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко використав автомобіль швидкої допомоги, переданий закладу як гуманітарка, щоб поїхати до ресторану на зустріч з колегою. Журналіст «НикВести» Олег Деренюга побачив припаркований автомобіль швидкої медичної допомоги біля одного з ресторанів Миколаєва. В коментарі журналістам він повідомив, що це було вперше, оскільки йому дуже треба було провести розмову з колегами, яка направлена на покращення якості медичного обслуговування в місті.

Нагадаємо, в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

Після цього начальник Миколаївської ОВА та депутат міськради Віталій Кім прокоментував ситуацію, пов’язану зі скороченнями у міській лікарні швидкої медичної допомоги та висловив назадоволення тим, як один з його заступників та обласне управління охорони здоров’я проконтролювали цю ситуацію.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні. При цьому Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.