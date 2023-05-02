Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже близько 191 420 осіб, 3701 танка та сотень одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3701 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1),

артилерійських систем – 2930 (+9),

РСЗВ – 544 (+0),

засобів ППО ‒ 298 (+3),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),

крилатих ракет ‒ 947 (+15),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6),

спеціальної техніки ‒ 360 (+1).

Нагадаємо, що Миколаївська область протягом ночі двічі зазнала обстрілів з боку російський військ.