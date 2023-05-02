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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже близько 191 420 осіб, 3701 танка та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно становили:
Нагадаємо, що Миколаївська область протягом ночі двічі зазнала обстрілів з боку російський військ.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже близько 191 420 осіб, 3701 танка та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.23 орієнтовно становили:
Нагадаємо, що Миколаївська область протягом ночі двічі зазнала обстрілів з боку російський військ.