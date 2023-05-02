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На Миколаївщині станом на 1 травня через обстріли росіян пошкоджено або повністю зруйновано 11 тисяч 670 будівель житлового фонду.

Про це під час брифінгу в Українському Медіацентрі розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністраці Віталій Кім.

Очільник ОВА говорить, відновлення потребує тривалого часу.

— Ми тісно співпрацюємо з міжнародними організаціями та країнами. Миколаївщина отримувала допомогу весь цей час. Йдеться про низку об’єктів, зокрема медичних та освітніх, що будуть відновлюватися за гроші іноземних партнерів. Також на фінальній стадії розробка положення Офісу з регіональної політики від Офісу президента з міжнародного співробітництва. Це надасть додаткових можливостей для співпраці з міжнародними організаціями, — розповів Віталій Кім.

Нагадаємо, що Данія і Казахстан власним коштом розпочнуть відновлення по одному об'єкту.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.