Рятувальники на Херсонщині вже більше ніж 40 разів залучили перші дві машини механізованого розмінування, які Державній службі з надзвичайних ситуацій передав фонд Говарда Баффета.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у фейсбуці.

З початку робіт було знищено більш ніж 100 мін та інших вибухонебезпечних предметів.

— Чотири машини механізованого розмінування від фонду Говарда Баффета вже активно очищують нашу землю від боєприпасів! Ці роботизовані комплекси надзвичайно ефективні помічники для наших хлопців! Наразі вони працюють на Херсонщині, Миколаївщині та Харківщині.Тільки на Херсонщині першими двома машинами з початку робіт вже здійснено більше ніж 40 залучень та знищено понад 100 мін та інших вибухонебезпечних предметів, якими росіяни дуже щільно замінували деокуповані землі, - зазначив Сергій Крук.

Раніше повідомлялось, що миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.