У майже зруйнованому селі Партизанському, що на Миколаївщині, місцевий житель Микола повернувся додому, але змушений жити у підвалі. Росіяни розбомбили його будинок.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Після чергового обстрілу військовими Російської Федерації села Партизанське, 66–річний Микола вирішив виїхати у безпечне місце. Рік жив у сина в Миколаєві. Навесні 2023 року повернувся до села.

Попри те, що живе практично під землею, чоловік намагався зробити «оселю» затишною. На стінах та біля дивану, де чоловік спить, висять килими, аби не продувало спину. Поруч ікони Спасителя та Божої Матері.

— У людей хоча б кімнати якісь є, а тут немає нічого. Я такого ніколи не міг подумати навіть. Добре, що хоч є погріб, — зазначає він.

На глибині приблизно чотирьох метрів під землею, де раніше були банки з консервацією, чоловік облаштував кухню з плитою та посудом. Так чоловік живе вже декілька місяців. Чоловік говорить, що повернувся до села – адже це рідний дім його і батьків.

—Рідні ви мої, я тут народився, батьки мої тут. Ось на кладовищі в неділю був. Я цей клаптик землі не покину, тому що я тут народився. Я тут і помру. Що мені залишилось, — говорить чоловік.

Раніше повідомлялося, що у селищі Партизанське Первомайської ОТГ, що на Миколаївщині встановлюють модульні будинки для тимчасового проживання людей, які втратили житло внаслідок обстрілів армією РФ. В одному будинку можуть жити п'ятеро людей.

Нагадаємо, що у селі Партизанське Первомайської селищної громади зруйновано 70% житлових будинків, частково відсутня електрика і водопостачання.