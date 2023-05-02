Парламентський комітет з питань національної безпеки схвалив проекти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - з 20 травня до середини серпня.

Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич у Facebook.

– Схвалили на засіданні комітету проекти законів реєстр. №9259/9260 про затвердження указів Президента про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. За - 18 (одноголосно). З 20 травня 2023 року строком на 90 днів, - написав Олександр Завітневич.

Законопроекти №9259 та №9260 були внесені Президентом України Володимиром Зеленським 1 травня на розгляд парламенту. №9259 пропонує продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. № 9260 пропонує продовжити строк проведення загальної мобілізації з 20 травня 2023 року на 90 діб.