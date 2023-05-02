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Лише за відкритими даними у квітні в Чорному морі виявили більше сотні загиблих дельфінів. Реальна ж цифра може перевищувати тисячу особин. Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу національного природного парку «Тузлівські лимани», доктор біологічних наук Іван Русєв, передає УНН.

За його словами, протягом квітня вже зареєстровано більше сотні загиблих дельфінів у бухтах Севастополя і інших берегів окупованого Криму та неподалік від Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи серед яких є і контужені тварини з симптомами імовірно уражених військовими сонарами. Причому, багато серед загиблих, - дельфіни виду афаліна.

— Так, за даними рашистських умовно відкритих джерел, тільки на узбережжі окупованого Криму з січня вже було нараховано 77 загиблих китоподібних, серед яких і контужені тварини. І лідерами серед загиблих з них - афаліни, хоча серед загиблих у минулому році там домінували азовки та білобочки. І якщо зараз тільки зареєстрованих вже більше 100 загиблих тварин, то фактична їх загибель набагато більше і згідно наукових розрахунків складає більше 1000, - написав Іван Русєв.

Він зауважив, що минулого року кількість загиблих китоподібних була ще більшою, через активну надводну та підводну навалу ворога біля Національного природного парку «Тузлівські лимани» та острова Зміїний.

Головним фактором загибелі рідкісних чорноморських тварин зараз є активність ворожих субмарин і надводних човнів у Чорному морі біля Криму та Новоросійську.

Нагадаємо, астрономи спостерігали за надмасивною чорною дірою, яка розриває на шматки зірку, що пролітає повз. Ця подія відбулася найближче до Землі за весь час спостережень. До того ж її зафіксували випадково — традиційні методи спостережень за поведінкою чорних дір тут виявилися безсилі.