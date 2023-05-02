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Із 105 перспективних сезонних меню, які надали на перевірку освітні заклади Миколаївщини, не пройшли погодження Держпродспоживслужби 70%.

У відомстві зазначають, що в Миколаївській навчальні заклади готуються знову приймати учнів. Одним із основних завдань при підготовці закладів освіти є забезпечення раціонального харчування дітей.

При наявності на харчоблоці всіх необхідних умов для приготування страв заклади освіти можуть використовувати сезонне меню, рекомендоване МОЗ України, або самостійно розробити сезонне перспективне чотиритижневе меню та погодити його з територіальним органом Держпродспоживслужби.

— Керівниками багатьох закладів освіти проведена робота щодо розроблення та погодження перспективного сезонного чотиритижневого меню. Так, за 1 квартал поточного року до Головного управління надійшло від керівників закладів освіти 105 меню. За результатами розгляду було погоджено 32 меню (30%), — зазначили у Держпродспоживслужбі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві встановили вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.