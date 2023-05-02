На Миколаївщині троє засуджених, знаходячись у в’язниці ошукали близько десяти довірливих людей.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

Відбуваючи покарання 34-річний засуджений та двоє його «товаришів» вирішили підзаробити на життя, організувавши аферу.

— Телефонують нібито знайомі і розповідають, що потрапили у біду, потрібні гроші на лікування? Не спішіть перераховувати кошти, ймовірно, що ви спілкуєтесь із шахраями, — зазначив він.

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за шахрайство, вчинене організованою групою (ч. 4. 190 КК України). Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що афкристи за старою схемою ошукали 60-річну жительку Миколаєва на 70 тисяч гривень.