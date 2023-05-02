До Миколаєва прибула чергова партія нових поліетиленових труб різного діаметру. Майже 3 кілометри труб надала Данія.

Про це повідомляє ДКП «Миколаївводоканал».

— Нинішня вода, що подається в будинки містян, дуже корозійна за складом і швидко «роз’їдає» трубопроводи. Тож фахівцям знадобиться ще не один рік, щоб подолати всі наслідки та встановити сотні кілометри нових мереж в місті. Допомога надійшла завдяки активній підтримці нашого міста та області Королівством Данія. Тож дякуємо працівникам Данської ради у справах біженців (DRC) за допомогу, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що заміна «з'їдених» солями водопровідних труб у Миколаєві коштуватиме не один мільярд гривень.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.

Також нагадаємо, ща в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.