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До Миколаєва прибула чергова партія нових поліетиленових труб різного діаметру. Майже 3 кілометри труб надала Данія.
Про це повідомляє ДКП «Миколаївводоканал».
— Нинішня вода, що подається в будинки містян, дуже корозійна за складом і швидко «роз’їдає» трубопроводи. Тож фахівцям знадобиться ще не один рік, щоб подолати всі наслідки та встановити сотні кілометри нових мереж в місті. Допомога надійшла завдяки активній підтримці нашого міста та області Королівством Данія. Тож дякуємо працівникам Данської ради у справах біженців (DRC) за допомогу, — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що заміна «з'їдених» солями водопровідних труб у Миколаєві коштуватиме не один мільярд гривень.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.
Також нагадаємо, ща в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.
До Миколаєва прибула чергова партія нових поліетиленових труб різного діаметру. Майже 3 кілометри труб надала Данія.
Про це повідомляє ДКП «Миколаївводоканал».
— Нинішня вода, що подається в будинки містян, дуже корозійна за складом і швидко «роз’їдає» трубопроводи. Тож фахівцям знадобиться ще не один рік, щоб подолати всі наслідки та встановити сотні кілометри нових мереж в місті. Допомога надійшла завдяки активній підтримці нашого міста та області Королівством Данія. Тож дякуємо працівникам Данської ради у справах біженців (DRC) за допомогу, — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що заміна «з'їдених» солями водопровідних труб у Миколаєві коштуватиме не один мільярд гривень.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.
Також нагадаємо, ща в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.