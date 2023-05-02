Укрпошта планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7.

Обрати єдиний малюнок пропонується зокрема в «Дії» до 4 травня. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За рік війни Укрпошта вже випустила 2 марки, які були створені дітьми: «Українська Мрія» і «Переможного Нового року!». За словами гендиректора «Укрпошти», прийшов час наступної – «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього». Її випустять до Міжнародного дня захисту дітей.

— Переглянувши 350 дитячих ескізів до конкурсу на нову марку, ми з командою тепер точно знаємо, якою наші діти бачать Україну майбутнього. Вільною, яскравою, жовто-блакитною, інноваційною!, — написав Смілянський.

Нагадаємо, що «Укрпошта» презентувала поштову марку Kalush, присвячену переможцям «Євробачення-2022».