Власник застосунку Tinder Match Group заявив, що залишить російський ринок до 30 червня.

Про це пише Reuters.

— Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року, — йдеться у щорічному звіті компанії, опублікованому 1 травня.

У вересні 2022 року агентство Європол заявило, що застосунки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми.

Акціонер Match Friends Fiduciary Corp зазначив, що Match демонструє приклад для інших, пов’язавши своє рішення із ризиками для прав людини, з якими стикаються українці через російську агресію.

— Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави, — наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.

Нагадаємо, застосунок для знайомств Tinder оновлює функцію перевірки фотографій. Тепер вона буде на основі штучного інтелекту і вимагатиме зробити відеоселфі.