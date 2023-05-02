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Власник застосунку Tinder Match Group заявив, що залишить російський ринок до 30 червня.
Про це пише Reuters.
— Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року, — йдеться у щорічному звіті компанії, опублікованому 1 травня.
У вересні 2022 року агентство Європол заявило, що застосунки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми.
Акціонер Match Friends Fiduciary Corp зазначив, що Match демонструє приклад для інших, пов’язавши своє рішення із ризиками для прав людини, з якими стикаються українці через російську агресію.
— Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави, — наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.
Нагадаємо, застосунок для знайомств Tinder оновлює функцію перевірки фотографій. Тепер вона буде на основі штучного інтелекту і вимагатиме зробити відеоселфі.
Власник застосунку Tinder Match Group заявив, що залишить російський ринок до 30 червня.
Про це пише Reuters.
— Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року, — йдеться у щорічному звіті компанії, опублікованому 1 травня.
У вересні 2022 року агентство Європол заявило, що застосунки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми.
Акціонер Match Friends Fiduciary Corp зазначив, що Match демонструє приклад для інших, пов’язавши своє рішення із ризиками для прав людини, з якими стикаються українці через російську агресію.
— Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави, — наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.
Нагадаємо, застосунок для знайомств Tinder оновлює функцію перевірки фотографій. Тепер вона буде на основі штучного інтелекту і вимагатиме зробити відеоселфі.