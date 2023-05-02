Російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області отримали українську військову форму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

— За інформацією українського підпілля, усі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів ЗС РФ, —йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву не виключають, що керівництво держави-терориста може вдатися до терористичних актів на території РФ, або імітації захоплення заручників.

Нагадаємо, що сили оборони України на окремих ділянках у Бахмуті провели контратаки, змусивши окупантів залишити деякі свої позиції.