У Миколаєві було зареєстровано близько 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб, - повідомляє пресслужба міськради. Підрозділи соціального захисту міста займались оформленням довідок та державної виплати.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада з посиланням на директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Василенка.

— Крім того, наші терцентри видають внутрішньо переміщеним особам продуктові набори, за необхідності одяг, - розказав Сергій Василенко.

Крім того, в місті працює відділення на 25 місць для тимчасового перебування переселенців.

Невдовзі в управліннях соціального захисту відкриють так зване “єдине вікно”, де ВПО зможуть отримати комплексну консультаційну підтримку - не тільки в питаннях, що стосуються соцзахисту, а й медицини, освіти та ін.

Спільно з Норвезькою радою у справах біженців фахівці департаменту розробили довідник, що містить всю необхідну інформацію про послуги для людей, які вимушено покинули свої домівки. Довідник видають всім, хто оформляє в Миколаєві довідку ВПО.