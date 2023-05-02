|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|05:35
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца
|20:17
|Температура завтра:
|+22 C°
У Миколаєві було зареєстровано близько 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб, - повідомляє пресслужба міськради. Підрозділи соціального захисту міста займались оформленням довідок та державної виплати.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада з посиланням на директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Василенка.
— Крім того, наші терцентри видають внутрішньо переміщеним особам продуктові набори, за необхідності одяг, - розказав Сергій Василенко.
Крім того, в місті працює відділення на 25 місць для тимчасового перебування переселенців.
Невдовзі в управліннях соціального захисту відкриють так зване “єдине вікно”, де ВПО зможуть отримати комплексну консультаційну підтримку - не тільки в питаннях, що стосуються соцзахисту, а й медицини, освіти та ін.
Спільно з Норвезькою радою у справах біженців фахівці департаменту розробили довідник, що містить всю необхідну інформацію про послуги для людей, які вимушено покинули свої домівки. Довідник видають всім, хто оформляє в Миколаєві довідку ВПО.
У Миколаєві було зареєстровано близько 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб, - повідомляє пресслужба міськради. Підрозділи соціального захисту міста займались оформленням довідок та державної виплати.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада з посиланням на директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Василенка.
— Крім того, наші терцентри видають внутрішньо переміщеним особам продуктові набори, за необхідності одяг, - розказав Сергій Василенко.
Крім того, в місті працює відділення на 25 місць для тимчасового перебування переселенців.
Невдовзі в управліннях соціального захисту відкриють так зване “єдине вікно”, де ВПО зможуть отримати комплексну консультаційну підтримку - не тільки в питаннях, що стосуються соцзахисту, а й медицини, освіти та ін.
Спільно з Норвезькою радою у справах біженців фахівці департаменту розробили довідник, що містить всю необхідну інформацію про послуги для людей, які вимушено покинули свої домівки. Довідник видають всім, хто оформляє в Миколаєві довідку ВПО.