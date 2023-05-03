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Районні відділення міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миколаївської міської ради до 10 травня поточного року продовжують видачу продуктових наборів.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Продуктові набори можуть отримати наступні категорії громадян:
Отримати продуктові набори залежно від місця реєстрації можна за наступними адресами:
При собі необхідно мати паспорт та документи, що підтверджують категорію.
Раніше повідомлялося, що Миколаївська ОВА наполегливо рекомендує всім органам місцевого самоврядування, які є власниками закладів охорони здоров’я, провести роботу щодо запобігання фактам нецільового використання гуманітарної допомоги, особливо автомобільного транспорту.
Нагадаємо, що директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко використав автомобіль швидкої допомоги, переданий закладу як гуманітарка, щоб поїхати до ресторану на зустріч з колегою. Журналіст «НикВести» Олег Деренюга побачив припаркований автомобіль швидкої медичної допомоги біля одного з ресторанів Миколаєва. В коментарі журналістам він повідомив, що це було вперше, оскільки йому дуже треба було провести розмову з колегами, яка направлена на покращення якості медичного обслуговування в місті.
Районні відділення міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миколаївської міської ради до 10 травня поточного року продовжують видачу продуктових наборів.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Продуктові набори можуть отримати наступні категорії громадян:
Отримати продуктові набори залежно від місця реєстрації можна за наступними адресами:
При собі необхідно мати паспорт та документи, що підтверджують категорію.
Раніше повідомлялося, що Миколаївська ОВА наполегливо рекомендує всім органам місцевого самоврядування, які є власниками закладів охорони здоров’я, провести роботу щодо запобігання фактам нецільового використання гуманітарної допомоги, особливо автомобільного транспорту.
Нагадаємо, що директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко використав автомобіль швидкої допомоги, переданий закладу як гуманітарка, щоб поїхати до ресторану на зустріч з колегою. Журналіст «НикВести» Олег Деренюга побачив припаркований автомобіль швидкої медичної допомоги біля одного з ресторанів Миколаєва. В коментарі журналістам він повідомив, що це було вперше, оскільки йому дуже треба було провести розмову з колегами, яка направлена на покращення якості медичного обслуговування в місті.