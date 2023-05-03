Районні відділення міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миколаївської міської ради до 10 травня поточного року продовжують видачу продуктових наборів.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Продуктові набори можуть отримати наступні категорії громадян:

особи з інвалідністю (I, II, III групи);

сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю;

одинокі матері/батьки, за наявності витягу з реєстру;

багатодітні родини, за наявності посвідчення;

малозабезпечені родини (отримувачі державної соціальної допомоги);

сім’ї, в яких є діти під опікою та піклуванням;

внутрішньо переміщені особи, за наявності довідки від 24.02.2022;

сім’ї загиблих захисників та захисниць України.

Отримати продуктові набори залежно від місця реєстрації можна за наступними адресами:

Заводський район — вул. Кузнецька, 83;

Інгульський район — вул. 12 Поздовжня, 50-А;

Корабельний район — пр. Богоявленський, 301/2;

Центральний район — вул. Шевченка, 19-А.

При собі необхідно мати паспорт та документи, що підтверджують категорію.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська ОВА наполегливо рекомендує всім органам місцевого самоврядування, які є власниками закладів охорони здоров’я, провести роботу щодо запобігання фактам нецільового використання гуманітарної допомоги, особливо автомобільного транспорту.

Нагадаємо, що директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко використав автомобіль швидкої допомоги, переданий закладу як гуманітарка, щоб поїхати до ресторану на зустріч з колегою. Журналіст «НикВести» Олег Деренюга побачив припаркований автомобіль швидкої медичної допомоги біля одного з ресторанів Миколаєва. В коментарі журналістам він повідомив, що це було вперше, оскільки йому дуже треба було провести розмову з колегами, яка направлена на покращення якості медичного обслуговування в місті.