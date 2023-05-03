Сили оборони України в ніч на 3 травня збили 21 ударний безпілотник іранського виробництва «Shahed-136/131», загалом ворог застосував до 26 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Окупанти застосували до 26 ударних дронів «Shahed-136/131». Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА.

Росіяни здійснили атаку на територію України з півночі (Брянська область) та півдня (східне узбережжя Азовського моря).

Для збиття ворожих безпілотників застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь».

Нагадаємо, станом на ранок 3 травня втрати російських окупантів становлять приблизно 191 тисячу 940 військових.

Також повідомлялося, що в ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед». Один з них був збитий, інший влучив по території приватного домоволодіння.