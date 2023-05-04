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За добу українські військові знищили 5 танків, 17 броньованих машин та ліквідували 650 російських військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно становлять:
Раніше повідомлялося, що у середу, 3 травня, на Миколаївщині та Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 4 російські безпілотні літальні апарати.
За добу українські військові знищили 5 танків, 17 броньованих машин та ліквідували 650 російських військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно становлять:
Раніше повідомлялося, що у середу, 3 травня, на Миколаївщині та Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 4 російські безпілотні літальні апарати.