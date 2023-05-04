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За добу українські військові знищили 5 танків, 17 броньованих машин та ліквідували 650 російських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 192590 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 3707 (+5) од,

бойових броньованих машин - 7216 (+17) од,

артилерійських систем - 2962 (+16) од,

РСЗВ - 547 (+3) од,

засоби ППО - 304 (+4) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2523 (+18),

крилаті ракети - 947 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5886 (+21) од,

спеціальна техніка - 370 (+7).

Раніше повідомлялося, що у середу, 3 травня, на Миколаївщині та Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 4 російські безпілотні літальні апарати.