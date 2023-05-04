Вночі 4 травня росіяни знову атакували Україну «шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.

Окупанти застосували до 24 ударних дронів «Shahed-136/131», повідомили у Повітряних Силах.

Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА.

Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Центр».

Одеська міська рада опублікувала уламки збитих дронів. На них є написи «За Москву» та «За Кремль». Загалом росіяни спрямували по Одесі 15 дронів.