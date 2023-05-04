Компанія "Нібулон"

Миколаївська компанія «Нібулон» отримала сертифікат з гуманітарного розмінування земель. Тепер їхні сапери мають право проводити розвідку територій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

— Ми стали оператором протимінної діяльності та отримали перший сертифікат для проведення робіт з гуманітарного розмінування – Сертифікат від Центру протимінної діяльності МО України на нетехнічне обстеження територій. Тепер наші сапери мають право проводити розвідку територій компанії та оцінювати ступінь їх забруднення вибухонебезпечними предметами, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це лише перший крок до розмінування українських земель. Надалі компанія планує отримати сертифікати на технічне обстеження територій (ТО), розмінування вручну (РВ) та обстеження району ведення бойових дій (ОРВБД).

У Нібулоні також наголосили, що у складних випадках мінування будуть залучатись підтримкою саперів ДСНС та Міноборони для утилізації вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ СП «Нібулон» у 15 різних банках задля забезпечення позову «МТБ Банку» через борг за кредитом на загальну суму 150 мільйонів гривень.