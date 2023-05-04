У Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок вчорашніх російських обстрілів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні та області жалоба триватиме 4, 5 та 6 травня. Жителів закликають вшанувати пам’ять жертв російського терору.

«Прошу сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту», — сказав голова ОВА.

Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона та області збільшилася до 23 осіб. Поранення отримали 46 жителів, серед них двоє дітей.